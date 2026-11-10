Kratos s'allie à Seagate Space pour tirer depuis la mer

Le groupe américain de défense Kratos a annoncé mardi un accord de long terme avec Seagate Space, spécialiste des infrastructures maritimes pour le secteur spatial. Une première mission depuis sa future plateforme mobile Gateway est prévue en 2027, avant d'autres lancements les années suivantes.

Conçue pour compléter les bases terrestres, Gateway doit permettre d'adapter les zones de tir aux besoins des missions et d'assouplir les calendriers d'essais.

"Ce partenariat avec Seagate Space soutient notre mission et notre stratégie en offrant à nos clients une possibilité supplémentaire de réaliser des lancements et des essais critiques", déclare Eric DeMarco, PDG de Kratos dans un communiqué.

Un premier contrat de construction signé

Kratos prévoit d'abord des lancements militaires et des missions de cibles. La coopération pourrait également soutenir des essais hypersoniques et le lancement de cibles simulant des missiles balistiques.

Etablie à Saint-Pétersbourg, en Floride, Seagate Space a signé le premier contrat de construction de Gateway. "Depuis le début, notre ambition est de rendre l'accès à l'espace aussi ouvert que l'océan lui-même", souligne son président et cofondateur Sean Fortener.

Les partenaires doivent désormais achever la plateforme et préparer sa mise en service. Le montant de l'accord n'a pas été communiqué.

Après deux heures de cotations à Wall Street mardi, l'action Kratos Defense & Security Solutions recule de 2,77 %, à 36,65 USD.