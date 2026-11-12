Kraft Heinz vise un retour à la croissance organique des ventes au S2 2027

Le ketchup Heinz de Kraft Heinz

12 novembre (Reuters) - Kraft Heinz a déclaré jeudi ‌s'attendre à renouer avec la croissance l'année prochaine, puis à étendre ses marges ​en 2028, alors que le fabricant de condiments soutient le plan de redressement de son directeur général, Steve Cahillane.

Les objectifs, communiqués en amont de la journée ​investisseurs du groupe, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à investir dans ses marques afin ​de les adapter aux attentes des consommateurs ⁠en matière de santé et de protéines, notamment avec une version enrichie ‌en protéines de ses Mac & Cheese.

La semaine dernière, Kraft Heinz a annoncé son intention de céder son activité café en ​Amérique du Nord, dans le ‌cadre d'une réorientation de ses investissements vers des activités ⁠plus rentables et plus performantes.

Comme d'autres fabricants de produits alimentaires emballés, le groupe fait face à une faiblesse des volumes de vente après plusieurs trimestres de ⁠hausses de prix. ‌Cette année, ses marges et son bénéfice ajusté ont également ⁠été pénalisés par l'augmentation des coûts du transport et de certaines matières ‌premières, dans un contexte de renchérissement du pétrole lié à la ⁠guerre menée par les États-Unis en Iran.

Steve Cahillane a ⁠prévenu la semaine dernière ‌que de nouvelles hausses de prix seraient nécessaires en 2027 pour compenser les ​pressions sur les coûts des intrants.

Pour ‌l'exercice 2027, Kraft Heinz prévoit un chiffre d'affaires net organique globalement stable, avec un retour à ​la croissance au second semestre. Les prévisions pour l’année en cours tablent sur une baisse comprise entre 0,5% et 1,25%.

Plus tôt cette année, Steve ⁠Cahillane avait suspendu le projet de scission après sa prise de fonctions en tant que directeur général, préférant d’abord résoudre les difficultés auxquelles le groupe était confronté.

L'action Kraft Heinz a progressé de près de 2% lors des échanges avant l'ouverture de Wall Street.

(Juveria Tabassum et Alexander Marrow, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)