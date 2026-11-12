Kraft Heinz vise un retour à la croissance organique des ventes au S2 2027

Le ketchup Heinz de Kraft Heinz
12 novembre (Reuters) - Kraft Heinz a déclaré jeudi s'attendre à renouer avec la croissance l'année prochaine, puis à étendre ses marges en 2028, alors que le fabricant de condiments soutient le plan de redressement de son directeur général, Steve Cahillane.
Les objectifs, communiqués en amont de la journée investisseurs du groupe, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à investir dans ses marques afin de les adapter aux attentes des consommateurs en matière de santé et de protéines, notamment avec une version enrichie en protéines de ses Mac & Cheese.
La semaine dernière, Kraft Heinz a annoncé son intention de céder son activité café en Amérique du Nord, dans le cadre d'une réorientation de ses investissements vers des activités plus rentables et plus performantes.
Comme d'autres fabricants de produits alimentaires emballés, le groupe fait face à une faiblesse des volumes de vente après plusieurs trimestres de hausses de prix. Cette année, ses marges et son bénéfice ajusté ont également été pénalisés par l'augmentation des coûts du transport et de certaines matières premières, dans un contexte de renchérissement du pétrole lié à la guerre menée par les États-Unis en Iran.
Steve Cahillane a prévenu la semaine dernière que de nouvelles hausses de prix seraient nécessaires en 2027 pour compenser les pressions sur les coûts des intrants.
Pour l'exercice 2027, Kraft Heinz prévoit un chiffre d'affaires net organique globalement stable, avec un retour à la croissance au second semestre. Les prévisions pour l’année en cours tablent sur une baisse comprise entre 0,5% et 1,25%.
Plus tôt cette année, Steve Cahillane avait suspendu le projet de scission après sa prise de fonctions en tant que directeur général, préférant d’abord résoudre les difficultés auxquelles le groupe était confronté.
L'action Kraft Heinz a progressé de près de 2% lors des échanges avant l'ouverture de Wall Street.
(Juveria Tabassum et Alexander Marrow, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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