KRAFT HEINZ veut réaliser 2 milliards de dollars d'économies

(AOF) - Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique, le groupe d'agroalimentaire, Kraft Heinz, a annoncé 2 milliards de dollars d'économies afin de compenser l'inflation et de réaliser des investissements stratégiques pour soutenir sa croissance. A long terme, il vise un croissance interne des revenus comprise entre 1% et 2% et une progression du bénéfice par action ajusté de 4% à 6%. Au troisième trimestre, le groupe surtout connu pour le ketchup anticipe une hausse organique de 5% à 10% de son Ebitda ajusté à taux de change constant.

Le ratio d'endettement est attendu à environ 4 à la fin de l'année.

