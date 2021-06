Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : vente de l'activité de noix finalisée Cercle Finance • 07/06/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce avoir finalisé la vente de son activité de noix à Hormel Foods Corporation, dans le cadre d'une transaction en espèces de 3,35 milliards de dollars, conformément à l'accord définitif signé le 11 février dernier. Pour rappel, cet accord porte sur la plupart des produits vendus sous la marque Planters, y compris les noix mélangées, les produits Nut-rition, Cheez Balls et Cheez Curls, ainsi que les produits de marque Corn Nuts. La transaction comprend aussi des droits de propriété intellectuelle mondiaux sur la marque Planters, sous réserve des licences tierces existantes dans certaines juridictions internationales, et sur la marque Corn Nuts.

