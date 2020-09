Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : vente d'activités fromagères à Lactalis? Cercle Finance • 15/09/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz serait sur le point de conclure un accord pour vendre une grande partie de son activité fromagère au groupe français Lactalis pour environ 3,2 milliards de dollars indique le Wall Street Journal. L'entreprise alimentaire américaine souhaite relancer la croissance de ses autres activités, selon des personnes interrogées pour le journal. L'accord pourrait être annoncé aujourd'hui, à condition qu'il n'y ait pas de problème de dernière minute précise le Wall Street Journal. Le groupe Kraft Heinz a annoncé ce mardi revoir ses attentes pour le troisième trimestre 2020, à la faveur d'une 'activité plus solide que prévue'. La transaction porterait sur les activités de Kraft Heinz sur des marques aux États-Unis et au Canada et des activités fromagères de la société en dehors des deux pays rajoute le WSJ.

