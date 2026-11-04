Kraft Heinz va céder sa division café en Amérique du Nord dans le cadre du plan de redressement mené par Cahillane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La cession de la division café valorise l'entreprise à 650 millions de dollars

* Kraft Heinz conserve une participation minoritaire de 30 % dans la division café

* Les prévisions de bénéfice par action ajusté annuel sont revues à la hausse, entre 2,07 et 2,13 dollars, après des résultats supérieurs aux attentes

* Le résultat d'exploitation ajusté du troisième trimestre a reculé de 15,2 % en raison des coûts, de la baisse des volumes et des dépenses publicitaires

(Ajout de détails sur les résultats et le contexte tout au long du texte)

Kraft Heinz KHC.N a annoncé mercredi qu’elle allait céder son activité café en Amérique du Nord dans le cadre d’une opération valorisant cette division à 650 millions de dollars, alors que son directeur général, Steve Cahillane, recentre ses efforts sur ses activités principales que sont les produits alimentaires emballés et les condiments.

M. Cahillane a suspendu le projet de scission de la société peu après avoir pris ses fonctions de directeur général en janvier, affirmant que les problèmes de Kraft Heinz pouvaient être résolus.

Il a supervisé une hausse de 700 millions de dollars des dépenses en marketing et en innovation , alors que l’entreprise mise sur les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.

L'action Kraft Heinz a progressé d'environ 3 % en pré-ouverture après que l'entreprise a relevé la fourchette basse de son objectif de chiffre d'affaires net organique. Elle table désormais sur un recul légèrement moins important, compris entre 1,25 % et 0,5 %, pour l'exercice 2026.

«Par rapport à l’année dernière, nos parts de marché, nos ventes et nos volumes affichent une tendance à la hausse dans toutes les régions », a déclaré M. Cahillane dans un communiqué.

La cession de la division café, qui comprend des marques telles que Maxwell House et Gevalia, à la société de capital-investissement One Rock Capital Partners devrait être finalisée mi-2027. Kraft Heinz conservera une participation de 30 %, a précisé la société.

Le fabricant de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O a averti mardi d’un ralentissement de la croissance des bénéfices sur le marché américain du café au quatrième trimestre, les consommateurs s’étant tournés vers des marques moins chères.

Au troisième trimestre, les volumes globaux de Kraft Heinz ont reculé de 1,1 point de pourcentage, l’Amérique du Nord enregistrant la baisse la plus marquée avec 2,4 points de pourcentage.

Plusieurs années de hausses de prix visant à compenser les coûts des intrants, notamment les droits de douane et la hausse des coûts d’emballage et de transport liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, ont érodé les volumes des entreprises de produits emballés, les consommateurs ayant réagi négativement.

Le résultat d'exploitation ajusté pour le trimestre clos le 26 septembre a reculé de 15,2 %, pénalisé par la hausse des coûts d'approvisionnement et de logistique, la baisse des volumes et l'augmentation des dépenses publicitaires, a indiqué la société.

Le chiffre d’affaires net a reculé de près de 2 % à 6,12 milliards de dollars, mais a légèrement dépassé les estimations de 6,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La baisse des charges d’intérêts et des impôts sur les bénéfices a contribué à un résultat supérieur aux prévisions et a permis à la société de relever son objectif de bénéfice par action ajusté annuel à une fourchette comprise entre 2,07 et 2,13 dollars.