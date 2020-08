Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : trois nominations aux États-Unis Cercle Finance • 13/08/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce ce jeudi la finalisation de son équipe de direction américaine. Ainsi, Cory Onell a été nommé président des ventes aux États-Unis. Sanjiv Gajiwala officiera en tant que directeur de la croissance. Stephanie Peterson sera, pour sa part, chef des communications aux États-Unis. 'La nomination de trois nouveaux cadres supérieurs à des postes de direction clés souligne l'engagement de la société à stimuler une croissance soutenue grâce à une innovation centrée sur le client, des investissements stratégiques et le développement des talents', commente le groupe.

