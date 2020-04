Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : T1 en baisse mais au-dessus des attentes Cercle Finance • 30/04/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie pour son premier trimestre 2020 un bénéfice net attribuable en baisse de -6,7% à 378 millions de dollars, soit 31 cents par action. En données ajustées, ce BPA s'est contracté de -12,1% à 58 cents, dépassant tout de même de quatre cents le consensus. L'EBITDA ajusté s'est tassé de -1,1% à 1,4 milliard de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de +3,3% à 6,2 milliards.

