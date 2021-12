Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: s'engage en faveur de la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz confirme son ambition climatique et s'engage en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050.



Le groupe a annoncé son engagement à atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son empreinte opérationnelle (Scope 1 et Scope 2) et de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale (Scope 3) d'ici 2050.



Le groupe visera une réduction des émissions à court terme de 50 % d'ici 2030 dans les trois domaines d'application.



La Société travaillera en particulier en partenariat avec des fournisseurs, y compris des fournisseurs d'ingrédients et d'emballages, qui représentent respectivement environ 62 % et 12 % de l'empreinte scope 3 de Kraft Heinz, afin de réduire les émissions tout au long de sa chaîne de valeur.





