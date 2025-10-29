Kraft Heinz revoit à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la faiblesse persistante de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout du contexte dans les paragraphes 5 à 7, des détails dans les paragraphes 10 et 11, et du commentaire du directeur général dans le paragraphe 4)

Kraft Heinz KHC.O a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices mercredi, signalant une faiblesse persistante de la demande pour ses snacks et condiments d'épicerie les plus chers de la part des consommateurs soucieux de leur budget, dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les actions de la société, qui a déclaré qu'elle se scinderait en deux, l'une se concentrant sur les produits d'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché.

Kraft Heinz s'attend maintenant à ce que les ventes nettes organiques de 2025 baissent de 3 % à 3,5 %, par rapport à son objectif précédent d'une baisse comprise entre 1,5 % et 3,5 %, en raison de la faiblesse des marchés, y compris l'Indonésie, et de la tiédeur de la demande de la part des détaillants aux États-Unis.

"L'environnement opérationnel reste difficile", a déclaré Carlos Abrams-Rivera, directeur général de Kraft, dans un communiqué. "Nous pensons que ces pressions persisteront au-delà du quatrième trimestre et que la reprise de la consommation sera plus longue à venir."

Les consommateurs soucieux de leur budget se sont tournés vers des marques moins chères en raison de l'inflation élevée et de l'incertitude économique.

Hormel Foods HRL.N a également publié des résultats trimestriels préliminaires inférieurs aux attentes mercredi, en raison des pressions sur la demande et des impacts des pressions inflationnistes et des perturbations opérationnelles.

Les multiples hausses de prix pour certains de ses produits, tels que le café et la viande, afin de compenser les coûts plus élevés de ces matières premières, ont également ajouté aux difficultés de la demande.

Le fabricant de ketchup prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,50 et 2,57 dollars, alors qu'il s'attendait auparavant à un bénéfice compris entre 2,51 et 2,67 dollars.

Le chiffre d'affaires net de la société a baissé de 2,3 % pour atteindre 6,24 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 27 septembre, alors que les analystes tablaient sur 6,26 milliards de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes dans son segment Amérique du Nord ont chuté de 3,8 %, tandis que les prix globaux de l'entreprise ont augmenté d'un point de pourcentage.

Hors éléments, elle a déclaré un bénéfice trimestriel par action de 61 cents, contre des estimations de 58 cents.