Kraft Heinz: projet d'hydrogène vert au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz Company indique avoir signé un accord avec Carlton Power, développeur britannique d'infrastructures énergétiques, pour étudier le développement d'une usine d'hydrogène vert renouvelable sur son site de Kitt Green à Wigan, près de Manchester.



Kitt Green est l'une des plus grandes usines de transformation alimentaire d'Europe et l'une des plus grandes installations de Kraft Heinz au monde, produisant un quart de million de tonnes de nourriture par an et employant environ 850 personnes.



Le projet d'usine d'hydrogène Kitt Green de 20 MW, le premier à être mis en oeuvre par Kraft Heinz à l'échelle mondiale, répondra à plus de 50% de la demande annuelle de gaz naturel de l'usine et réduira ses émissions de carbone de 16000 tonnes par an.





