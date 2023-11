Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: programme de rachat d'actions sur trois ans information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce que son conseil d'administration a approuvé un programme autorisant le groupe agroalimentaire à racheter jusqu'à trois milliards de dollars de ses actions ordinaires en circulation jusqu'au 26 décembre 2026.



Il a l'intention de racheter des actions avec des liquidités excédentaires dont il disposera après des allocations pour des dépenses en capital disciplinées, y compris des investissements dans la croissance interne et le versement d'un dividende attractif.



Le moment, la manière, le prix et le montant de tout rachat d'actions dans le cadre de ce programme seront déterminés par Kraft Heinz à sa discrétion, et le programme pourra être modifié, suspendu ou interrompu à tout moment.





Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ +0.39%