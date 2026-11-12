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Kraft Heinz prévoit un retour à la croissance organique de ses ventes au second semestre 2027
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:02

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Kraft Heinz KHC.N a fait part jeudi de ses premières prévisions concernant un retour à la croissance du chiffre d'affaires net organique l'année prochaine, ainsi qu'une augmentation des marges en 2028, alors que le fabricant de condiments soutient le plan de redressement de son directeur général, Steve Cahillane.

Voici quelques détails:

  • Ces objectifs ont été communiqués en amont de la journée des investisseurs de l’entreprise et interviennent alors que Kraft Heinz investit dans ses marques afin de les adapter aux attentes des consommateurs en matière de santé et de protéines, à l’image de sa version riche en protéines du "Mac & Cheese".

  • La semaine dernière, Kraft Heinz a annoncé son intention de céder sa division nord-américaine spécialisée dans le café afin de réorienter ses investissements vers des activités plus rentables et plus performantes

  • À l’instar d’autres fabricants de produits alimentaires emballés, l’entreprise a enregistré de faibles volumes après plusieurs trimestres de hausses de prix

  • Cette année, les marges et le bénéfice ajusté ont été mis sous pression par la hausse des coûts de transport et de certaines matières premières, alors que les prix du pétrole augmentent en raison de la guerre menée par les États-Unis en Iran

  • Cahillane a averti la semaine dernière que 2027 verrait une hausse des prix en raison des pressions sur les coûts des intrants

  • Kraft Heinz prévoit que son chiffre d’affaires net organique pour l’exercice 2027 restera relativement stable, avec un retour à la croissance au second semestre, alors que les prévisions pour l’année en cours tablent sur une baisse comprise entre 0,5% et 1,25%

  • Plus tôt cette année, Cahillane a suspendu un projet de scission de la société après avoir pris ses fonctions de directeur général, préférant d’abord résoudre ses problèmes

  • L'action Kraft Heinz a progressé de près de 2% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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