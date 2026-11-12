Kraft Heinz prévoit un retour à la croissance organique de ses ventes au second semestre 2027

Kraft Heinz KHC.N a fait part jeudi de ses premières prévisions concernant un retour à la croissance du chiffre d'affaires net organique l'année prochaine, ainsi qu'une augmentation des marges en 2028, alors que le fabricant de condiments soutient le plan de redressement de son directeur général, Steve Cahillane.

Voici quelques détails:

Ces objectifs ont été communiqués en amont de la journée des investisseurs de l’entreprise et interviennent alors que Kraft Heinz investit dans ses marques afin de les adapter aux attentes des consommateurs en matière de santé et de protéines, à l’image de sa version riche en protéines du "Mac & Cheese".

La semaine dernière, Kraft Heinz a annoncé son intention de céder sa division nord-américaine spécialisée dans le café afin de réorienter ses investissements vers des activités plus rentables et plus performantes

À l’instar d’autres fabricants de produits alimentaires emballés, l’entreprise a enregistré de faibles volumes après plusieurs trimestres de hausses de prix

Cette année, les marges et le bénéfice ajusté ont été mis sous pression par la hausse des coûts de transport et de certaines matières premières, alors que les prix du pétrole augmentent en raison de la guerre menée par les États-Unis en Iran

Cahillane a averti la semaine dernière que 2027 verrait une hausse des prix en raison des pressions sur les coûts des intrants

Kraft Heinz prévoit que son chiffre d’affaires net organique pour l’exercice 2027 restera relativement stable, avec un retour à la croissance au second semestre, alors que les prévisions pour l’année en cours tablent sur une baisse comprise entre 0,5% et 1,25%

Plus tôt cette année, Cahillane a suspendu un projet de scission de la société après avoir pris ses fonctions de directeur général, préférant d’abord résoudre ses problèmes