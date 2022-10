Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: prévision d'Ebitda ajusté relevée pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a relevé mercredi son objectif annuel d'Ebitda après avoir fait part de résultats 'solides' au titre du troisième trimestre.



Le géant américain de l'agroalimentaire explique désormais viser un Ebitda ajusté de 5,9 à six milliards de dollars pour cette année, contre une précédente prévision allant de 5,8 à six milliards de dollars.



Sur le troisième trimestre, son Ebitda ajusté s'est replié de 5,5% à 1,4 milliard de dollars sous l'effet d'une réduction du périmètre d'activité et d'effets de change défavorables.



Le groupe estime avoir, malgré tout, bénéficié de ses hausses de prix, destinées à se prémunir contre les effets de l'inflation, aussi bien au niveau de la chaîne d'approvisionnement que des matières premières.



Ses ventes nettes ont ainsi progressé de 2,9% à 6,5 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, dont une croissance organique de 11,6% essentiellement due à un effet-prix positif de 15,4%.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté ressort à 0,63 dollar par action, dépassant la prévision moyenne de 0,56 dollar qui avait été établie par les analystes.



Dans le sillage de ces chiffres, l'action du fabricant du ketchup Heinz et des mayonnaises Bénédicta progressait de plus de 3% en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ 0.00%