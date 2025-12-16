Aucun résultat pour cette recherche.
Les auteurs de l'attentat meurtrier sur une plage de Sydney étaient probablement "motivés par l'idéologie" du groupe "Etat islamique", a déclaré mardi le Premier ministre australien Anthony Albanese. Dimanche soir, Sajid et Naveed Akram, un père et son fils, ont ... Lire la suite
(AOF) - Pfizer a ajusté son objectif annuel de chiffre d’affaires pour l’exercice 2025. Il est désormais attendu autour de 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 61 et 64 milliards de dollars. Le reste des prévisions est inchangée. Les ... Lire la suite
Le 22 décembre, Edenred quittera l’indice phare parisien, remplacé par Eiffage. La chute spectaculaire du titre Edenred, fragilisé par les menaces de plafonnement des commissions dans plusieurs pays, contraste avec la solidité du groupe de BTP. Avec une capitalisation ... Lire la suite
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi, lors d'un sommet du Conseil de l'Europe à La Haye, que le président russe Vladimir Poutine avait "menti publiquement" au sujet de la prise de Koupiansk.
