Kraft Heinz : nomination d'un nouveau responsable en zone US

(CercleFinance.com) - Le géant de l'alimentation Kraft Heinz annonce ce mercredi que Carlos Abrams-Rivera (ex-Campbell Soup) dirigera toutes ses opérations aux États-Unis, le plus grand marché de l'entreprise, à partir de février. Originaire de Porto Rico, Carlos Abrams-Rivera, 52 ans, a récemment été président de Campbell Snacks, une division qui représente près de la moitié des ventes annuelles du fabricant de soupe.

Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ -0.80%