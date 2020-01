Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : nomination d'un nouveau chef des opérations Cercle Finance • 07/01/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'alimentation Kraft Heinz annonce la nomination de Flavio Torres (ex-AB InBev), à la tête de ses opérations mondiales, en charge de la fabrication, de la logistique et de la qualité. Torres a récemment été vice-président des opérations mondiales de la brasserie AB InBev de 2017 à 2019 et vice-président de la chaîne d'approvisionnement chez Ambev, une unité d'AB InBev, de 2014 à 2016. Flavio Torres percevra un salaire de base annuel de 455.000 dollars, avec la possibilité de percevoir des primes annuelles de l'ordre de 175% de son salaire de base, précise Kraft Heinz.

