Kraft Heinz : léger repli des bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie au titre du deuxième trimestre 2021, un BPA ajusté en repli de 2,5% à 78 cents et un EBITDA ajusté en recul de 5,2% à 1,71 milliard, pour des revenus quasi-stables (-0,5%) à 6,61 milliards (-2,1% en organique) grâce à l'international et au Canada. Sur ces bases, le groupe agroalimentaire déclare anticiper pour l'ensemble de l'exercice 2021 une performance financière supérieure à ses attentes initiales. Il table ainsi désormais sur un EBITDA ajusté au-dessus de son niveau de 2019.

