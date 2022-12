Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: le Philadelphia a désormais sa version végétale information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 16:28









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a annoncé mardi le lancement d'une recette végétale de sa célèbre spécialité fromagère Philadelphia, avec l'objectif de séduire la population croissante constituée par les 'flexitariens'.



Le groupe agroalimentaire - qui dit avoir mis plus de deux ans à élaborer cette nouvelle recette - indique que ce produit ne contient ni produits laitiers, ni lactose, ni gluten.



Déjà disponible chez certains distributeurs dans le sud-est des Etats-Unis, la gamme devrait encore s'étoffer avec la commercialisation de nouvelles versions dans le courant de l'été 2023.



Dans son communiqué, Kraft Heinz fait savoir que près de la moitié des consommateurs ayant essayé une spécialité tartinable à base de plantes reviennent régulièrement vers ces produits, ce qui démontre selon lui que les préférences des acheteurs ne sont pas satisfaites.



Mais le groupe de Chicago indique aussi que 52% des consommateurs veulent aujourd'hui ajouter davantage de produits végétaux à leur régime alimentaire.





