Kraft Heinz: le CEO deviendra président du conseil

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration avait l'intention de nommer le directeur général (CEO) Miguel Patricio au poste de président, sous réserve de sa réélection à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.



Le groupe agroalimentaire rappelle que le président du conseil actuel, Alexandre Behring, a l'intention de prendre sa retraite à la fin de son mandat lors de cette AG, après plusieurs années de services remarqués.



Par ailleurs, Kraft Heinz a également annoncé la désignation comme nouveau membre de James Park, cofondateur de Fitbit -société de santé et de fitness connectée acquise par Google en janvier 2021-, nomination qui sera soumise à la prochaine AG.





