Kraft Heinz interrompt sa scission, le nouveau directeur général affirme que les problèmes sont résolubles

Le directeur général Cahillane donne la priorité à une croissance rentable

Investissement de 600 millions de dollars supplémentaires dans le marketing, les ventes et la R&D

Kraft Heinz prévoit des résultats faibles pour 2026; les actions baissent de 5%

(Plus d'informations et de détails sur le communiqué de presse) par Juveria Tabassum

Kraft Heinz a mis fin à ses efforts de scission de la société, le nouveau directeur général Steve Cahillane déclarant que la plupart des défis sont "réparables et sous notre contrôle", une décision surprenante qui a fait chuter ses actions de 5 % avant l'ouverture de la bourse.

Le fabricant de produits alimentaires emballés a annoncé en septembre son intention de se scinder en deux, l'une axée sur les produits d'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, après avoir échoué à atteindre le type de croissance escompté lors de la fusion des activités de Kraft et de Heinz il y a dix ans.

La décision de scission fait suite à des années de réduction des coûts et de sous-investissement pour l'entreprise. Kraft Heinz est à la traîne de ses concurrents dans le secteur alimentaire américain, où les ventes ont ralenti à mesure que les consommateurs réduisaient leurs dépenses après des années de hausse des prix.

"Ma première priorité est de ramener l'entreprise à une croissance rentable, ce qui nécessitera de s'assurer que toutes les ressources sont entièrement consacrées à l'exécution de notre plan d'exploitation", a déclaré M. Cahillane, qui a pris ses fonctions en janvier.

"En conséquence, nous pensons qu'il est prudent d'interrompre les travaux liés à la séparation et nous n'entraînerons plus de désynergies cette année"

La société a déclaré qu'elle ne subirait pas 300 millions de dollars de désynergies ou de coûts ponctuels supplémentaires significatifs en 2026.

UN RENVERSEMENT RARE POUR LES SCISSIONS D'ENTREPRISES

Kraft Heinz fait partie des rares entreprises à revenir sur une scission majeure, puisque seule une scission d'entreprise sur 10 est annulée en moyenne, selon un rapport de KPMG datant de 2022.

Kraft Heinz prévoyait de clôturer la scission à la fin de l'année 2026 et a fait appel à Cahillane, vétéran de l'industrie et ancien patron de Kellogg, pour la guider à travers la scission.

M. Cahillane, qui avait déjà guidé Kellogg lors de l'une des plus importantes scissions de l'industrie alimentaire il y a deux ans, a déclaré à Reuters lors d'une interview en décembre qu'il "se réservait le droit" d'améliorer le projet de scission de Kraft Heinz.

Le nouveau plan de M. Cahillane s'écarte du raisonnement de l'ancien directeur général Miguel Patricio en faveur de la scission de l'entreprise. Patricio avait alors déclaré que la complexité de la "structure actuelle" de Kraft Heinz rendait difficile une allocation efficace du capital.

UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

La société a déclaré qu'elle se concentrerait sur le marketing et la recherche en investissant 600 millions de dollars pour relancer ses activités aux États-Unis, où les conditions du marché se sont détériorées depuis qu'elle a pris la décision de se scinder l'été dernier.

Kraft Heinz, comme d'autres entreprises de produits alimentaires emballés, a dû faire face à une faible demande pour ses condiments les plus chers et ses produits de base, les consommateurs recherchant des options moins chères.

La société a également publié mercredi des résultats pour le quatrième trimestre qui n'ont pas été à la hauteur des estimations et a prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux attentes.

Elle prévoit une baisse des ventes nettes organiques de 1,5 % à 3,5 % en 2026, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,17 %, et a déclaré que ses prévisions incluaient un impact d'environ 100 points de base dû aux pressions liées au report des prestations des coupons alimentaires aux États-Unis.