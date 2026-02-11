 Aller au contenu principal
Kraft Heinz interrompt les travaux liés à la séparation
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, détails du communiqué)

Kraft Heinz KHC.O a déclaré mercredi qu'il suspendait les travaux liés à sa séparation et a annoncé un investissement de 600 millions de dollars dans le marketing et les ventes afin de renouer avec une croissance rentable après plusieurs trimestres de faibles ventes.

Les actions de Kraft Heinz, qui a annoncé pour la première fois son intention de se scinder en deux sociétés en septembre, étaient en baisse d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

"Ma priorité numéro un est de ramener l'entreprise à une croissance rentable, ce qui nécessitera de s'assurer que toutes les ressources sont entièrement concentrées sur l'exécution de notre plan d'exploitation. Par conséquent, nous pensons qu'il est prudent d'interrompre les travaux liés à la séparation et nous ne subirons plus de dissynergies cette année", a déclaré Steve Cahillane, le nouveau directeur général de l'entreprise, qui a pris ses fonctions en janvier.

