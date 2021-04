Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : hausse de 24% du BPA ajusté au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2021 à 13:54









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie au titre des trois premiers mois de 2021, un BPA ajusté en augmentation de 24,1% à 0,72 dollar, dépassant le consensus de marché, pour un EBITDA ajusté en croissance de 11,6% à 1,58 milliards. Le chiffre d'affaires net du groupe agroalimentaire s'est inscrit en hausse de 3,9% à 6,39 milliards de dollars, dont une progression de 2,5% en organique, avec des effets prix pour 1,5 point de pourcentage et volume-mix pour un point.

