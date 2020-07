Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : hausse de +2,6% du BPA trimestriel Cercle Finance • 30/07/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Le groupe Kraft Heinz annonce ce jeudi une légère hausse de son BPA en données ajusté trimestriel, passant de 0,78 à 0,80 dollar. Même évolution positive pour l'EBITDA : il passe ainsi de 1,6 milliard à 1,8 milliard de dollars. Les ventes, quant à elles, progressent de 3,8%, pour atteindre 6,648 milliards de dollars.

Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ -3.32%