Kraft Heinz : hausse de 11% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie au titre du quatrième trimestre 2020 un BPA ajusté augmenté de 11,1% à 0,80 dollar, dépassant le consensus, pour un chiffre d'affaires net en hausse de 6,2% à 6,94 milliards (+6% en organique). Pour le premier trimestre 2021, le groupe agroalimentaire déclare s'attendre à des ventes nettes organiques stables ou à croissance positive, ainsi qu'à un EBITDA ajusté en croissance à un chiffre à taux de changes constants. Par ailleurs, Kraft Heinz fait part d'un accord définitif pour vendre ses activités de noix à Hormel Foods, pour 3,35 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2021, sous réserve de l'examen et de l'approbation réglementaires.

