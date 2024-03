Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kraft Heinz: financement fédéral pour de l'énergie propre information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 14:34









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce avoir été sélectionné pour recevoir jusqu'à 170 millions de dollars de la part du département américain de l'Énergie, de façon à soutenir la mise en oeuvre de projets d'énergie propre dans 10 de ses usines aux États-Unis.



Cet investissement doit aider ces sites, répartis principalement dans le Nord-Est du pays, à réduire leurs émissions annuelles de plus de 99% par rapport aux niveaux de 2022, et devrait y générer environ 500 emplois de construction.



Il s'agit de la première sélection du groupe agroalimentaire pour un financement fédéral axé sur la mise en oeuvre de projets d'énergie propre, soutenant ainsi son ambition d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.





Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ +0.15%