Kraft Heinz estime que la reprise en Amérique du Nord prendra du temps après une décennie de sous-investissement

Le groupe agroalimentaire Kraft Heinz KHC.N s'attend à ce que la reprise de ses activités de vente au détail aux États-Unis prenne plus de temps que dans d'autres régions, car les conséquences de dix années de sous-investissement se font sentir, a déclaré jeudi son directeur général, Steve Cahillane.
Cahillane a déclaré aux investisseurs qu’il était convaincu que Kraft Heinz pourrait doubler la part de l’innovation dans son chiffre d’affaires au cours des deux prochaines années et que l’entreprise créait plus de 400 nouveaux postes en Amérique du Nord, dont plus de la moitié liés à l’innovation.
Les activités en Amérique du Nord ont perdu 230 points de base de part de marché entre 2022 et 2025, comme l’a montré une présentation lors de la journée des investisseurs de Kraft Heinz.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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