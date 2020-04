Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 07/04/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Le titre Kraft Heinz avance ce mardi de +3%, alors que l'analyste Jefferies a annoncé revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, même s'il reste neutre ('Conserver') sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 24 à 27 dollars. 'Kraft Heinz a pré-annoncé, après la clôture du marché, une croissance organique et nette des ventes du T1, ajoutant des commentaires sur l'EBITDA. Nous avons augmenté nos prévisions pour 2020, avons mis à jour notre modèle pour refléter la réorganisation récemment annoncée', explique Jefferies.

Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ +3.67%