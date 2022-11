Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: directrice des achats pour l'Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 15:37









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce la nomination de Janelle Orozco comme directrice des achats pour l'Amérique du Nord, poste auquel elle 'façonnera la vision globale de l'approvisionnement dans la zone et dirigera sa transformation continue'.



Elle sera un membre clé de l'équipe de direction pour l'Amérique du Nord, relevant à la fois de Carlos Abrams-Rivera, vice-président exécutif et président, zone Amérique du Nord, et de Marcos Eloi, vice-président exécutif et directeur mondial des achats.



Janelle Orozco rejoint le groupe agroalimentaire américain après avoir travaillé une vingtaine d'années chez le géant britannique des spiritueux Diageo, où elle occupait récemment le poste de directrice des achats.





