Kraft Heinz devrait annoncer une baisse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

28 octobre - ** Les actions du groupe agroalimentaire Kraft Heinz KHC.O ont baissé de 0,6% mardi avant la publication du rapport trimestriel prévue avant l'ouverture du marché mercredi

** KHC devrait publier un bénéfice par action ajusté de 0,58 $ au troisième trimestre, contre 0,75 $ au trimestre comparable de l'année dernière, sur un chiffre d'affaires de 6,26 milliards de dollars, contre 6,38 milliards de dollars il y a un an, selon LSEG

** KHC a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de chacun des huit derniers trimestres, tandis que le chiffre d'affaires n'a battu les attentes de la rue qu'une seule fois ** Kraft Heinz a déclaré le 2 septembre qu'il se scinderait en deux sociétés , l'une axée sur les produits alimentaires et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner ** En juillet, les résultats trimestriels de Kraft Heinz ont été supérieurs aux estimations , grâce à la bonne tenue de la demande de produits de première nécessité et de condiments aux États-Unis, les consommateurs s'efforçant d'étirer leur budget familial.

** Le cours de clôture de KHC est de 25,44 $ contre une prévision médiane de 28 $, en baisse par rapport à 29 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 22 notations d'analystes: 2 " achat fort ", 19 " maintien " et 1 " vente "

** Les actions de KHC sont en baisse de ~17% depuis le début de l'année, ce qui représente une troisième année consécutive de pertes, contre un gain de ~2% pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS .