 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 228,50
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kraft Heinz devrait annoncer une baisse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du groupe agroalimentaire Kraft Heinz KHC.O ont baissé de 0,6% mardi avant la publication du rapport trimestriel prévue avant l'ouverture du marché mercredi

** KHC devrait publier un bénéfice par action ajusté de 0,58 $ au troisième trimestre, contre 0,75 $ au trimestre comparable de l'année dernière, sur un chiffre d'affaires de 6,26 milliards de dollars, contre 6,38 milliards de dollars il y a un an, selon LSEG

** KHC a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de chacun des huit derniers trimestres, tandis que le chiffre d'affaires n'a battu les attentes de la rue qu'une seule fois ** Kraft Heinz a déclaré le 2 septembre qu'il se scinderait en deux sociétés , l'une axée sur les produits alimentaires et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner ** En juillet, les résultats trimestriels de Kraft Heinz ont été supérieurs aux estimations , grâce à la bonne tenue de la demande de produits de première nécessité et de condiments aux États-Unis, les consommateurs s'efforçant d'étirer leur budget familial.

** Le cours de clôture de KHC est de 25,44 $ contre une prévision médiane de 28 $, en baisse par rapport à 29 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 22 notations d'analystes: 2 " achat fort ", 19 " maintien " et 1 " vente "

** Les actions de KHC sont en baisse de ~17% depuis le début de l'année, ce qui représente une troisième année consécutive de pertes, contre un gain de ~2% pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS .

Valeurs associées

THE KRAFT HEINZ
25,4850 USD NASDAQ -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank