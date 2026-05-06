Kraft Heinz dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Le fabricant de Jell-O, Kraft Heinz

KHC.O , a dépassé mercredi les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, soutenu par une amélioration de la demande sur le marché américain et soulignant les premiers résultats de la stratégie du nouveau directeur général Steve Cahillane, ce qui a fait grimper son action de 3 % avant l'ouverture de la bourse.

Le fabricant de produits alimentaires emballés a toutefois maintenu ses prévisions annuelles, et M. Cahillane a déclaré que cette décision reflétait un environnement opérationnel qui restait volatil, avec des pressions inflationnistes croissantes et un moral des consommateurs toujours bas.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 6,05 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 5,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.