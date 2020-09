Kraft Heinz : confirme la cession d'activités à Lactalis

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce un accord pour vendre plusieurs activités de fromages au Groupe Lactalis. La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires

La transaction comprend les activités de Kraft Heinz dans le domaine des fromages naturels, râpés, de culture et de spécialité aux États-Unis, les activités dans le domaine du fromage râpé au Canada et l'ensemble des activités dans le domaine du fromage international en dehors de ces deux pays, y compris les marques suivantes : Breakstone's, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman's, Cracker Barrel aux États-Unis uniquement, et en dehors des États-Unis et du Canada uniquement, Cheez Whiz.

En outre, Kraft Heinz s'associera au Groupe Lactalis pour une licence pour les fromages naturels, râpés et internationaux et de Velveeta pour les fromages râpés et internationaux.

Kraft Heinz conservera les activités des fromages à la crème Philadelphia, des fromages simples Kraft, du fromage fondu Velveeta et du fromage fondu Cheez Whiz aux États-Unis et au Canada, les activités de Kraft, de Velveeta et de Cracker Barrel Mac & Cheese dans le monde entier, et les activités de Kraft Sauces dans le monde entier.

'Dans le même temps, la transaction nous permettra d'acquérir un avantage concurrentiel durable dans des entreprises où nous disposons d'un capital-marque plus important, de meilleures perspectives de croissance et où nous pouvons utiliser notre approche fondée sur l'échelle de fabrication et les plates-formes de consommation ' a déclaré Miguel Patricio, DG de Kraft Heinz.

Les activités fromagères vendues ont contribué à hauteur d'environ 1,8 milliard de dollars US au chiffre d'affaires net de Kraft Heinz pour la période de douze mois se terminant le 27 juin 2020.