Kraft Heinz: cap sur la croissance rentable à long terme

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a annoncé mercredi qu'il comptait accélérer sa croissance au cours des prochaines années grâce ses trois principaux levier de croissance: la distribution en Amérique du Nord, la restauration à l'international et les marchés émergents.



Le groupe agroalimentaire américain dit viser une croissance organique annuelle de 2% à 3% de son chiffre d'affaires net sur le long terme, accompagnée d'une amélioration entre 4% et 6% de son résultat opérationnel ajusté.



Son bénéfice par action (BPA) devrait quant à lui s'accroître de 6% à 8% par an, selon ses projections établies sur une période de dix ans.



Kraft Heinz a dévoilé ces objectifs à l'occasion de la tenue, à Boca Raton (Floride), de la conférence 'CAGNY' consacrée aux grands groupes de consommation courante.



Pour ce qui concerne l'exercice 2024, l'entreprise confirme les objectifs dévoilés lors de sa dernière publication de résultats, à savoir un chiffre d'affaires net en croissance organique de 0% à 2%, un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 2% à 4% et un BPA en progression de 1% à 3%.





