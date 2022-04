Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: bénéfice net de 781 M$ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 13:23









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Les ventes nettes ont diminué de 5,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 6,0 milliards de dollars. Les ventes nettes organiques ont augmenté de 6,8%.



Le bénéfice net a progressé de 37,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent pour s'établir à 781 millions de dollars, Le BPA dilué ressort à 0,63 $, en hausse de 37,0 %. Le BPA ajusté s'inscrit à 0,60 $, en baisse de 16,7 %.



La Société continue de s'attendre à un EBITDA ajusté entre 5,8 et 6,0 milliards de dollars, avec une répartition de 48 % à 52 % entre le premier semestre et le second semestre.



' Nous avons encore du travail à faire, plus d'opportunités à venir, et nous restons confiants dans notre capacité à réaliser notre plan pour l'année ainsi que notre stratégie de croissance à long terme ' a déclaré Miguel Patricio, DG de Kraft Heinz.





