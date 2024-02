Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kraft Heinz: baisse de 8% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie un BPA ajusté en baisse de 8,2% à 0,78 dollar et un EBITDA ajusté en recul de 5,3% à 1,65 milliard pour le dernier trimestre 2023, en partie sous le poids d'un impact négatif lié à la 53e semaine de l'exercice précédent.



A 6,86 milliards de dollars, ses revenus ont diminué de 7,1% en données publiées, mais de 0,7% seulement en organique, un effet prix positif de 3,7 points ayant en grande partie compensé une contraction des volumes de 4,4 points.



Pour l'exercice 2024, le groupe agroalimentaire anticipe un BPA ajusté en hausse de 1 à 3%, à entre 3,01 et 3,07 dollars, ainsi qu'une augmentation de 2 à 4% du bénéfice d'exploitation ajusté et une croissance organique de 0 à 2% des revenus.





