Kraft Heinz: baisse de 1% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie un BPA ajusté en baisse de 1,3% à 0,78 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, malgré un profit opérationnel ajusté en progression de 2% à 1,38 milliard, grâce notamment à des économies sur les coûts de matières premières et de logistique.



A 6,48 milliards de dollars, les revenus du groupe agroalimentaire ont diminué de 3,6% en données totales, dont une baisse de 2,4% en organique, avec un effet volumes et mix de -3,4% que n'ont pu compenser des hausses de prix.



Kraft Heinz confirme viser un BPA ajusté entre 3,01 et 3,07 dollars en 2024, mais abaisse ses prévisions de croissance pour son profit opérationnel ajusté, à entre +1 et +3%, ainsi que pour ses revenus, à entre -2 et 0% en organique.





