Kraft Heinz : acquisition de Hemmer au Brésil

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir Companhia Hemmer Indústria e Comércio, une société brésilienne spécialisée dans les condiments et les sauces, dont le siège social est situé dans l'Etat de Santa Catarina. 'Cette acquisition nous offre une opportunité précieuse d'accélérer notre stratégie de croissance internationale centrée sur Taste Elevation - notre portefeuille de produits de haute qualité qui améliorent le goût des aliments', explique le groupe américain. La réalisation de cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, demeure soumise aux approbations réglementaires de la CADE (Conseil administratif brésilien pour la défense économique).

