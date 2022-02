Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: accord d'approvisionnement avec Simplot information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 13:22









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Kraft Heinz annonce la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme désignant Simplot Food Group comme fabricant et fournisseur exclusif de sa marque de produits à base de pommes de terre Ore-Ida.



'Simplot devrait contribuer à la croissance de la marque Ore-Ida en introduisant des innovations et des technologies de classe mondiale dans l'entreprise et en créant une plus grande efficacité grâce à l'intégration verticale', explique-t-il.



Dans le cadre de l'accord, Kraft Heinz transférera la propriété de son usine d'Ontario, en Oregon, à Simplot, qui s'engagera à faire au besoin des investissements pour répondre à la demande élevée. La livraison du site est prévue au deuxième trimestre 2022.





