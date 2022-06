Kraft Heinz: accord d'achat d'électricité avec Repsol information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce un accord d'achat d'électricité virtuel de 12 ans avec Repsol, son premier investissement dans l'énergie éolienne, dans le but de se procurer la majorité de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2025.



Il devrait s'approvisionner en énergie renouvelable de plus de 90 gigawattheures/an auprès du plus grand projet éolien de Repsol, Delta II (Espagne), ce qui équivaut à alimenter environ 90% des sites de fabrication européens de Kraft Heinz.



Le groupe agroalimentaire, exploitant entre autres les marques Milka, LU et Cadbury, ajoute que cet accord devrait produire suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter environ 25.000 ménages moyens de l'UE par an à son apogée.



Kraft Heinz a annoncé son objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l'ensemble de son empreinte opérationnelle (Scope 1 et Scope 2) et de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale (Scope 3) d'ici 2050.