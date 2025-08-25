Kraft et d'autres entreprises remportent un procès sur les aliments ultra-transformés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la décision et le procès dans les paragraphes 2-3, note que Kraft et Coca-Cola n'ont pas répondu aux demandes de commentaires) par Diana Novak Jones

Kraft, Mondelez, Coca-Cola et plusieurs autres grandes entreprises agroalimentaires ont gagné un procès qui les accusait d'avoir conçu des aliments "ultra-transformés" susceptibles de créer une dépendance chez les enfants et de provoquer des maladies chroniques.

Le juge du district de Philadelphie, Mia Perez, a accepté lundi la demande de rejet des entreprises après avoir constaté que le plaignant, Bryce Martinez, n'avait pas expliqué quels produits alimentaires spécifiques de ces entreprises étaient responsables de ses diagnostics de diabète de type 2 et de stéatose hépatique non alcoolique. M. Martinez, qui réside à Philadelphie, a déclaré qu'on lui avait diagnostiqué ces maladies à l'âge de 16 ans, après avoir consommé des produits de ces entreprises.

L'action en justice a été considérée comme un test car elle visait à accuser les entreprises d'utiliser le même manuel que l'industrie du tabac pour créer des générations d'Américains dépendants de douzaines de produits populaires. Bien que la définition des aliments ultra-transformés fasse encore l'objet de débats, les chercheurs considèrent qu'elle s'applique à de nombreux snacks, sucreries et boissons gazeuses emballés, fabriqués à partir de substances extraites d'aliments entiers ou synthétisées artificiellement.

Le procès intenté par M. Martinez avait énuméré plus de 100 produits alimentaires, tels que les Oreos et les Doritos, mais n'avait cité aucun des produits consommés par M. Martinez.

Les représentants de Kraft et de Coca-Cola, ainsi que l'avocat de M. Martinez, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.