KPN: une nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN annonce la nomination de Rob Shuter comme membre de son conseil de surveillance, nomination qui prendra effet après son approbation par une AG extraordinaire des actionnaires devant être réunie en temps voulu.



De double nationalité britannique et sud-africaine, Rob Shuter a consacré sa carrière aux secteurs des télécommunications et des services financiers, notamment en tant que CEO de Vodafone Europe de 2015 à 2016, et CEO entreprise chez BT de 2021 à 2023.





Valeurs associées KONINKL KPN 3,68 EUR Euronext Amsterdam +0,14%