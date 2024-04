Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KPN: solide début d'année malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - KPN a estimé mercredi avoir signé un 'solide début d'année', en dépit des tensions inflationnistes actuelles qui poussent sa masse salariale à la hausse.



Les revenus tirés des services ont ainsi augmenté de 3,6% au premier trimestre, portés principalement par la croissance de ses activités grand public (+4,5%) et dans une moindre mesure par les services aux entreprises (+3,2%).



Son résultat opérationnel ajusté (Ebitda AL), une mesure de rentabilité clé du secteur, a suivi le mouvement en progressant de 3,6% à 605 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.



Dans son communiqué, KPN indique avoir revu à la hausse ses prévisions financières pour 2024, tout en précisant que cette révision était due à l'acquisition de Youfone, bouclée début avril.



L'opérateur télécoms néerlandais attend désormais un résultat opérationnel ajusté (Ebitda AL) d'environ 2,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, pour un flux de trésorerie disponible (FCF) d'au moins 890 millions.



Suite à cette publication sans grande surprise, l'action KPN se repliait de 0,2% mercredi à la Bourse d'Amsterdam. Le titre progresse de 9% depuis le début de l'année.





