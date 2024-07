Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KPN: résultats de 2ème trimestre supérieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la vigueur de ses activités à destination des particuliers et des entreprises.



Son bénéfice opérationnel courant après loyers dit 'Ebitda AL' - une mesure-clé du secteur - a progressé de 6% au deuxième trimestre, à 629 millions d'euros, alors qu'un consensus fourni par la société visait 622 millions.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,5% à 1,39 milliard d'euros, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 1,38 milliard.



Le groupe - qui a récemment bouclé l'acquisition de l'opérateur virtuel Youfone - dit avoir bénéficié du dynamisme de ses activités destinées aux particuliers, téléphonie mobile et fibre en tête, mais met également en évidence son solide positionnement auprès des PME.



KPN s'est d'ailleurs montré confiant dans la réalisation de ses objectifs annuels 2024, un optimisme qui ne l'empêchait pas de reculer de plus de 2% à la Bourse d'Amsterdam mercredi.





Valeurs associées KONINKL KPN 3,67 EUR Euronext Amsterdam -2,76%