Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN : reçoit une amende pour avoir mal présenté ses offres Cercle Finance • 30/12/2019 à 10:48









(CercleFinance.com) - L'autorité néerlandaise des consommateurs annonce ce lundi avoir infligé une amende de près de 3,5 millions d'euros au groupe de télécommunications KPN. Il est reproché à ce dernier de n'avoir pas mentionné certains coûts uniques de ses offres sur son site Internet, ce qui les rendait moins chers qu'elles ne le sont réellement. Le régulateur néerlandais a également infligé une amende à T-Mobile (3,9 millions d'euros), Vodafone (3,1 millions d'euros) et Tele2 (2,7 millions d'euros), et ce pour les mêmes raisons.

Valeurs associées KONINKLIJKE KPN Euronext Amsterdam -0.34%