KPN: programme de rachat d'actions finalisé

(CercleFinance.com) - KPN a annoncé lundi avoir bouclé son programme de rachats d'actions de 200 millions d'euros, qu'il avait lancé au mois de février, avec l'acquisition de près de 60 millions d'actions à un prix unitaire de 3,33 euros.



L'opération - qui visait à redistribuer de manière 'structurelle' des liquidités aux actionnaires de l'opérateur télécoms néerlandais - doit se traduire par l'annulation de quelque 58,5 millions de titres à des fins de réduction du capital et par l'octroi de 1,5 million d'actions aux programmes de rémunération des salariés.





Valeurs associées KONINKL KPN 3.46 EUR Euronext Amsterdam +0.44%