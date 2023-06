Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: programme de rachat d'actions bouclé information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications néerlandais a annoncé jeudi avoir finalisé son programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, qu'il avait démarré au mois de février dernier.



Dans un communiqué, le groupe précise avoir fait l'acquisition, dans le cadre du plan, de quelque 92,4 millions d'actions ordinaires à un prix unitaire moyen de 3,25 dollars.



KPN, qui rappelle que ces rachats d'actions visent à redistribuer du capital à ses actionnaires, indique que 89,9 millions des actions achetées sont appelées à être annulées.



Le reliquat, à savoir 2,5 millions d'actions, est destiné à venir alimenter son plan d'actionnariat salarié.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam -0.60%