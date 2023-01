Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: objectifs atteints pour l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - KPN, le premier opérateur télécoms néerlandais, a annoncé mardi avoir atteint ses objectifs en 2022 en dégageant un résultat opérationnel annuel en hausse de plus de 2%.



Le groupe a fait état ce matin d'un Ebitda ajusté 'AL' - une mesure clé du secteur - de 2,4 milliards d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 2,3 milliards en 2021.



Sur le seul quatrième trimestre, son Ebitda 'AL' est ressorti à 598 millions d'euros, là encore en progression de 2% par rapport aux 584 millions enregistrés un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est lui accru à 1,37 milliard d'euros, contre 1,36 milliard en 2021, soit une croissance de 0,5%.



Pour 2023, KPN dit viser un Ebitda AL ajusté en hausse, autour de 2,41 milliards d'euros, ainsi que des rachats d'actions devant totaliser 300 millions d'euros.



Le titre coté à la Bourse d'Amsterdam progressait de 1,7% mardi matin suite à toutes ces annonces.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam +1.07%