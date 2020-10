Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN : le titre gagne 4%, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 05/10/2020 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre profite d'une analyse positive pour gagner cet après_midi plus de 4%. Berenberg a relevé ce matin son objectif de cours sur la société de télécommunications néerlandaise KPN de 2,70 euros à 2,90 euros, tout en maintenant son conseil à 'achat' sur le titre. Alors que la visibilité macroéconomique reste faible, le bureau d'analyses allemand a déclaré que l'économie de la zone euro - ayant rebondi en 2020 - entre maintenant dans une 'zone de prospérité' qui pourrait durer sur les 2 ou 3 prochaines années. Berenberg a également souligné que l'environnement du marché néerlandais des télécommunications est 'le plus clément qu'il ait été depuis des années', ce qui signifie que KPN sera en mesure de stabiliser les revenus des services en 2021. 'Ceci, combiné à une réduction significative des fonds de roulement liée à la montée en puissance du déploiement de la fibre optique, devrait conduire à des résultats de FCF importants par rapport au consensus', a déclaré le bureau d'analyses.

Valeurs associées KONINKLIJKE KPN Euronext Amsterdam +4.48%