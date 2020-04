Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN : le titre gagne +4% après un bon début d'année Cercle Finance • 30/04/2020 à 12:37









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais de télécommunications KPN a déclaré que ses résultats du premier trimestre ont montré un 'bon' début d'année, avec des performances opérationnelles positives pour le groupe dans son ensemble. Les actions cotées à Amsterdam sont en hausse de près de 4% après que la société a déclaré que l'EBITDA ajusté avait augmenté de 2,1% à 575 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, grâce à des économies indirectes sur les charges d'exploitation. Le bénéfice net a également augmenté, atteignant 120 millions d'euros, principalement en raison de la baisse des frais financiers en raison de la baisse de la dette, a déclaré le groupe. Le chiffre d'affaires trimestriel a cependant diminué de 2,4% en raison de la pression continue sur les services vocaux fixes et mobiles. Le groupe estime qu'il est 'prématuré' d'indiquer quel sera l'impact total des mesures Covid-19 pour le reste de l'année, mais a maintenu son objectif d'un EBITDA ajusté 'stable à légèrement croissant' par rapport à 2019.

