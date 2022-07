Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: le titre évolue peu après des résultats sans éclat information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 14:44









(CercleFinance.com) - KPN, le premier opérateur télécoms néerlandais, a publié mercredi des résultats trimestriels en hausse et globalement en ligne avec les attentes, toujours grâce à ses mesures de réductions de coûts.



En dépit des tensions inflationnistes, son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) a légèrement progressé de 1,1% par rapport au même trimestre de 2021, pour atteindre 595 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 1,4% pour s'établir à plus de 1,3 milliard d'euros.



Selon un consensus fourni par le groupe, les analystes attendaient en moyenne un Ebitda de 603 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard.



A l'occasion de la publication, KPN a légèrement relevé sa prévision d'Ebitda annuel, désormais attendu à plus de 2,4 milliards d'euros, conformément aux attentes du marché.



L'action évoluait peu (+0,1%) mercredi à la Bourse d'Amsterdam en réaction à ces résultats jugés sans grand éclat.



'Le titre semble avoir atteint ce qui pourrait être une forme de plafond au vu de son rendement du dividende, de 4,15% ou 4,3%, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt', expliquent les analystes d'AlphaValue.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam +0.18%